Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı ancak istenilen verimi alamaması sebebiyle yollarını ayırmak istediği Ciro Immobile'nin şartları belli oldu. Kartal'da yıllık 6 milyon euro ücret alan İtalya golcü, Bologna'dan 2 milyon euroluk teklif aldı. Oyuncusunun yıllık kazancından kayıp yaşamasını istemeyen İtalyan yıldızın menajeri, Siyah-Beyazlılar'dan 4 milyon euroluk tazminat istedi. Beşiktaş idarecileri bu ilginç teklifi geri çevirdi. Ciro ımmobile'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor.

41 MAÇTA 19 GOL ATTI

Immobile, Bologna ile yaptığı görüşmelerde anlaşma aşamasına geldi. Beşiktaş'tan istenen 4 milyon euroluk tazminat konusunun çözülmesi bekleniyor. Deneyimli ismin güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro... Immobile'ye kariyeri boyunca toplam 65 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 resmi maça çıkan Immobile bu karşılaşmalarda 19 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. 35 yaşındaki tecrübeli yıldız İtalya Milli Takımı'nda 57 maçta 17 kez ağları sarsmasını bilmişti.