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Spor

Ciro Immobile kalmak istiyor! Beşiktaş'ın tek şartı var

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Ciro Immobile için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılarda kalmak isteyen yıldız oyuncunun kalmak için tek şartı var. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR7 Haziran 2025 Cumartesi 09:14 - Güncelleme:
Ciro Immobile kalmak istiyor! Beşiktaş'ın tek şartı var
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Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta, en öncelikli pozisyon santrfor bölgesi olarak görülüyor. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Siyah-Beyazlılar'ın hocası Ole Gunnar Solskjaer, bazı maçlarda forvetsiz sistem tercih etmişti. Ancak Norveçli hoca, gelecek sezon için net bir golcü istiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da geçtiğimiz günlerdeki basın toplantısında, "Bir santrfor daha alacağız" açıklamasında bulunmuştu. Buna rağmen Beşiktaş'ta İtalyan golcü Ciro Immobile ile devam etme konusu da gündeme geldi. Süper Kupa'da attığı 2 golle sezona başlayan Immobile, ligin sonlarına doğru istikrarsız bir performans çizerek beklentilerin altında kaldı. 35 yaşındaki deneyimli oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyordu. Ancak İtalyan yıldızın, son dönemlerde takımda kalmak istediği öğrenildi.

İNDİRİM YAPARSA KALACAK

Ciro Immobile ile görüşen Başkan Serdal Adalı tecrübeli oyuncuya 6 milyon euroluk maaşında indirime gitmesi isteğinde bulundu. Immobile'nin, 2.5-3 milyon euro bandına inmesi halinde anlaşma sağlanacak. 35'lik golcü, İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirip kararını verecek.

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