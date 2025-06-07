Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta, en öncelikli pozisyon santrfor bölgesi olarak görülüyor. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Siyah-Beyazlılar'ın hocası Ole Gunnar Solskjaer, bazı maçlarda forvetsiz sistem tercih etmişti. Ancak Norveçli hoca, gelecek sezon için net bir golcü istiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da geçtiğimiz günlerdeki basın toplantısında, "Bir santrfor daha alacağız" açıklamasında bulunmuştu. Buna rağmen Beşiktaş'ta İtalyan golcü Ciro Immobile ile devam etme konusu da gündeme geldi. Süper Kupa'da attığı 2 golle sezona başlayan Immobile, ligin sonlarına doğru istikrarsız bir performans çizerek beklentilerin altında kaldı. 35 yaşındaki deneyimli oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyordu. Ancak İtalyan yıldızın, son dönemlerde takımda kalmak istediği öğrenildi.

İNDİRİM YAPARSA KALACAK

Ciro Immobile ile görüşen Başkan Serdal Adalı tecrübeli oyuncuya 6 milyon euroluk maaşında indirime gitmesi isteğinde bulundu. Immobile'nin, 2.5-3 milyon euro bandına inmesi halinde anlaşma sağlanacak. 35'lik golcü, İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirip kararını verecek.