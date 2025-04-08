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Spor

Ciro İmmobile Kasımpaşa'da kayıplara karıştı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta ilk 11 başlayan İtalyan yıldızı Ciro İmmobile performansıyla beklentinin çok altında kaldı. 46. dakikada yerini Mustafa'ya bıraktı. İşte detaylar...

8 Nisan 2025 Salı 11:10 - Güncelleme:
Ciro İmmobile Kasımpaşa'da kayıplara karıştı
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Gelecek sezon takımda düşünülmeyen, G.Saray derbisinde de kulübede bekleyen Ciro İmmobile, dünkü Kasımpaşa maçına ilk 11'de başladı.

İKİNCİ DEVREYİ GÖREMEDİ!

İtalyan yıldız maç boyunca varlık gösteremeyince teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 46'da İmmobile'yi çıkartıp yerine Mustafa'yı sahaya sürdü.

SON 15 MAÇTA SADECE 2 GOLÜ VAR

Beşiktaş'ta sezon öncesi büyük umutlarla transfer edilen İmmobile, sezona fırtına gibi başlamıştı. Peş peşe golleriyle siyah-beyazlı taraftarları mest eden yıldız santrfor, performansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı. Ancak deneyimli golcünün son haftalardaki düşüşü dikkat çekiyor. Tüm kulvarlarda oynadığı son 15 maçta sadece 2 gol atabilen İmmobile, teknik direktör Solskjaer'in gözünden düşerek yedek kulübesine çekildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş formasıyla bu sezon 35 maçta forma giyen İtalyan yıldız, 15 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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