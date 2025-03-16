Ciro Immobile Konya'da etkisiz kaldı

Ligdeki 6 maçlık suskunluğunu Gaziantep FK karşısında kullandığı penaltıyı gole çevirerek sonlandıran Ciro İmmobile, Konyaspor deplasmanında yine tel tel döküldü. Sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan Ciro İmmobile dün sahanın en kötülerindendi.

MAÇ BOYU İSABETLİ ŞUTU YOK

Maçın tamamında oynayan İtalyan Yıldız kaleye hiç isabetli şut çekemedi. 9 kişi kalmış Konyaspor'a karşı bu performansı sergilemesi büyük eleştirilere sebep oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 33 maça çıkan deneyimli forvet, 15 gol ve 3 asist kaydetti.