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Spor

Ciro Immobile, Lazio'ya veda etti

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ciro Immobile, eski takımı Lazio'ya veda etti.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 16:35 - Güncelleme:
Ciro Immobile, Lazio'ya veda etti
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İtalya Serie A ekibi Lazio'dan Beşiktaş'a transfer olan Ciro Immobile, eski takımına sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.

Immobile paylaştığı mesajda, "Bugün kariyerimin en zor günlerinden biri. Yıllar süren duyguların, zaferlerin, yenilgilerin, fedakarlıkların ve sevinçlerin ardından veda zamanı geldi. Unutulmaz anlar paylaştık, zor kazanılan zaferler, son dakika golleri, mağlubiyetler sonrası gözyaşları. Her bir anımda koşulsuz sevgininizi hissettim ve bunun için sonsuza kadar minnettarım." ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli golcü ayrıca şunları söyledi, "Hayat beni nereye götürürse götürsün bir parçam hep burada sizinle olacak. Sizi her zaman kalbimde taşıyacağım, her şey için teşekkür ederim. Kaptanınız olmak bir onur ve ayrıcalıktı."

BEŞİKTAŞ KAP BİLDİRİMİNİ YAPTI

Siyah-beyazlı takımdan dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Ciro Immobile ile transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.

Geçen sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, İtalya 1. Ligi'nde (Serie A) 4 kez gol kralı oldu.

Ciro Immobile'nin paylaşımı:

  • Ciro Immobile
  • lazio
  • veda mesajı

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