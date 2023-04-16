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Spor

Ciro Immobile, trafik kazası geçirdi!

İtalya Serie A takımlarından Lazio forması giyen yıldız oyumcu Ciro Immobile, çocuklarının da bulunduğu bir araç ile trafik kazasına karıştı.

16 Nisan 2023 Pazar 12:12 - Güncelleme:
Ciro Immobile, trafik kazası geçirdi!
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İtalya Serie A takımlarından Lazio'da takım kaptanı Ciro Immobile, trafik kazasına karıştı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, İtalyan yıldız, aracıyla bir tramvayla çarpıştı.

Olimpiyat Stadyumu'na birkaç kilometre mesafede gerçekleşen kazaya başka araçların da karıştığı aktarıldı. Immobile ve çocukları ile birlikte toplam 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Immobile, durumunun iyi olduğunu belirtti. 33 yaşındaki futbolcu, "Tramvay kırmızı ışıkta geçti. Neyse ki durumum iyi. Sadece kolum biraz ağrıyor" diye konuştu.

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