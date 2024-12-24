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Spor

Ciro Immobile transfer sürecini anlattı: Pişmanlık hissediyorum

Yeni sezon öncesinde Beşiktaş'ın Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile, siyah-beyazlı kulübe gelişini ve Lazio'dan ayrılık sürecini İtalyan basınına anlattı.

24 Aralık 2024 Salı 23:55 - Güncelleme:
Ciro Immobile transfer sürecini anlattı: Pişmanlık hissediyorum
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Yeni sezon öncesinde Beşiktaş'ın Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile, siyah-beyazlı kulübe gelişini ve Lazio'dan ayrılık sürecini İtalyan basınına anlattı.

Immobile, Sky Sports'a verdiği röportajda İtalya'dan ayrılmasının kendisi için kolay olmadığını ancak Türkiye'de mutlu olduğunu belirtti.

Deneyimli golcü transfer süreciyle ilgili, "İtalya'dan Türkiye'ye olan yolculuğum sırasında olumlu düşüncelerim vardı. Bu yeni maceraya başlamak beni heyecanlandırıyordu. Değişim istiyordum ama aynı zamanda biraz da korkuyordum çünkü sekiz yıldır evim olan bir yerden ayrılıyordum. Ancak sonunda coşku galip geldi. Yeniden başlamaya, yeni heyecanlar bulmayı seçtim. Ailemi İtalya'da bırakmak kolay olmadı." dedi.

"TÜRKİYE'DE MUTLUYUM"

Immobile sözlerine şöyle devam etti, "İlk maçımda iki gol attım, maçın en iyi oyuncusu seçildim ve kupayı kaldırdım. Bu bana büyük bir ivme kazandıran bir başlangıçtı. Açık maviden siyah beyaza geçiş... Özel bir değişiklik ama hoşuma gittiğini söylemeliyim. Lazio taraftarları beni çok sevdiler ve ben de buna tüm kalbimle karşılık verdim. Futbolda ilerlemek için devamlılık şarttır ve ben başka yerde devam etmeyi seçtim. Ancak şu anda Türkiye'de mutluyum; buradaki stadyum sizi sarıyor, lig iyi bir seviyede ve sevdiğim şeyi yapmaya, eğlenmeye devam ediyorum."

Lazio taraftarlarına veda edemediği için pişmanlık hissettiğini belirten Immobile, "Tek pişmanlığım taraftarlara veda edememem. Tüm hikâyelerde olduğu gibi bir başlangıç ve son vardır. Birlikte güzel bir sonu paylaşabilmek güzel olurdu." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Ciro Immobile 13 gol kaydetti.

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