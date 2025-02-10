Ciro Immobile'den eleştirilen performans

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, Sivasspor deplasmanındaki etkisiz performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre takım antrenmanlardan geri kalan ancak bu hafta içerisinde antrenmanlara dönen Immobile, Sivas'ta ilk 11'dekini yerini aldı. Eksi 7 derecede oynanan maçta etkisiz kalan İtalyan golcü, 64. dakikada yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bıraktı.

Değişiklik için tabelada numarasını görünce morali çok bozulan ve kafasını iki yana sallayarak çıkan 34 yaşındaki golcü, Sivasspor kalesine hiç şut atamazken pas isabet oranında da sadece yüzde 45'te kaldı.

Tecrübeli gol kralının kötü performansı, taraftarları ve teknik heyeti de mutsuz etti.