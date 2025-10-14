İSTANBUL 21°C / 12°C
  Ciro Immobile'ye usulsüzlük suçlaması! Savcılık harekete geçti
Spor

Ciro Immobile'ye usulsüzlük suçlaması! Savcılık harekete geçti

Ciro Immobile'nin futbol okulu “Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati” mühürlendi. Ciro Immobile başta olmak üzere oyuncunun aile üyelerinden 6 kişiye de işlem başlatıldı.

HABER MERKEZİ14 Ekim 2025 Salı 18:46 - Güncelleme:
Ciro Immobile'ye usulsüzlük suçlaması! Savcılık harekete geçti
Bologna forması giyen Ciro Immobile'ye şok eden haberi İtalyan basını duyurdu.

FUTBOL OKULUNA MÜHÜR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Immobile'ye ait Torre del Greco'daki futbol okulu "Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati" savcılık soruşturması kapsamında mühürlendi.

20 Mart'ta açılışı yapılan tesis, Torre Annunziata Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçak yapılaşma ve tehlikeli atıkların yasa dışı şekilde bertaraf edilmesi iddialarına ilişkin soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

6 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında aralarında futbolcunun bazı akrabalarının da bulunduğu 6 kişi hakkında "izinsiz inşaat ve tehlikeli atık yönetiminde usulsüzlük" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Torre del Greco Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile belediye zabıtası, savcılığın talebi üzerine mahkemece verilen önleyici el koyma kararını uyguladı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılığın açıklamasına göre şüpheliler, çevre koruma ve imar izinleri olmadan, ormanlık alanda bulunan bazı parsellerde otopark alanı oluşturmak için ağaçlık alanı kazıyarak asfalt kaplama işlemi yaptı. Ayrıca bölgede daha önce yapılan kaçak yapıların affedilmemesine rağmen, yeni inşaat faaliyetleriyle alanın yapısında büyük bir değişiklik oluşturulduğu belirtildi.

  • Ciro Immobile
  • futbol okulu
  • Immobile Academy

