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Spor

M. City geriden gelip kazandı! Haaland bir rekor daha kırdı

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi ilk yarıda 0-2 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.

29 Kasım 2023 Çarşamba 01:04 - Güncelleme:
M. City geriden gelip kazandı! Haaland bir rekor daha kırdı
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Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Manchester City sahasında konuk ettiği RB Leipzig ile 3-2 berabere kaldı.

Manchester City'nin gollerini 54. dakikada Erling Haaland, 70. dakikada Phil Foden ve 87. dakikada Julian Alvarez attı. RB Leipzig'in gollerini ise 13 ve 33. dakikalarda Lois Openda kaydetti.

Erling Haaland attığı golle 40 gole en erken ulaşan futbolcu rekorunu Kylian Mbappe'den aldı.

Manchester City aldığı bu galibiyetle 15 puana çıkarken, RB Leipzig'de 9 puandad kaldı.

Manchester City bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Kızılyıldız'a konuk olurken, RB Leipzig evinde Young Boys'u ağırlayacak.

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