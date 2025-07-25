İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2025 Cuma / 30 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5492
  • EURO
    47,5357
  • ALTIN
    4358.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • City sağ beki Kounde ile çözmek istedi, Barça kapıyı sert kapattı
Spor

City sağ beki Kounde ile çözmek istedi, Barça kapıyı sert kapattı

Manchester City, Kyle Walker'ın ayrılığı sonrası sağ bek için Jules Kounde'yi gündemine aldı. Ancak Barcelona, Fransız yıldız için yapılan yüklü teklifi reddetti ve 1 milyar avroluk serbest kalma bedelini işaret etti.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 15:12 - Güncelleme:
City sağ beki Kounde ile çözmek istedi, Barça kapıyı sert kapattı
ABONE OL

Manchester City, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirirken savunmanın sağı için hamle arayışına girdi. Kyle Walker'ın Burnley'e transferi sonrası boşalan sağ bek pozisyonunu doldurmak isteyen Pep Guardiola, gözünü Barcelona forması giyen Jules Kounde'ye çevirdi.

Geçen sezon Hansi Flick yönetiminde yükselişe geçen Barcelona'da savunmanın bel kemiği haline gelen Kounde, kulübün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. City'nin yaptığı yüksek teklif Barcelona tarafından kesin bir dille reddedildi. Katalan ekibi, oyuncu için yalnızca 1 milyar avroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde masaya oturacağını belirtti.

Genç Rico Lewis'in gelişimini sürdürmesi beklenirken, City cephesi sağ bek için dünya standartlarında bir çözüm arayışını sürdürüyor.

  • Pep Guardiola
  • City
  • Jules Kounde

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.