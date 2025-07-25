City sağ beki Kounde ile çözmek istedi, Barça kapıyı sert kapattı

Manchester City, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirirken savunmanın sağı için hamle arayışına girdi. Kyle Walker'ın Burnley'e transferi sonrası boşalan sağ bek pozisyonunu doldurmak isteyen Pep Guardiola, gözünü Barcelona forması giyen Jules Kounde'ye çevirdi.

Geçen sezon Hansi Flick yönetiminde yükselişe geçen Barcelona'da savunmanın bel kemiği haline gelen Kounde, kulübün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. City'nin yaptığı yüksek teklif Barcelona tarafından kesin bir dille reddedildi. Katalan ekibi, oyuncu için yalnızca 1 milyar avroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde masaya oturacağını belirtti.

Genç Rico Lewis'in gelişimini sürdürmesi beklenirken, City cephesi sağ bek için dünya standartlarında bir çözüm arayışını sürdürüyor.