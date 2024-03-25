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Spor

City-United arasında Branthwaite yarışı!

Manchester City ve Manchester United, bu sezon Everton formasıyla başarılı bir sezon geçiren Jarrad Brantwaite için karşı karşıya geldi. İki dev kulüp de sezon sonunda oyuncuyu kadrolarına katmak için girişimde bulunacak.

25 Mart 2024 Pazartesi 17:33 - Güncelleme:
City-United arasında Branthwaite yarışı!
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İngiltere'nin iki devi olan Manchester United ve Manchester City bu kez de transferde karşı karşıya gelecekler.

İki takımın hedefinde de Everton'un genç yıldızı var.

70 MİLYON İSTİYORLAR

Daily Mail'da yer alan habere göre Manchester City ve Manchester United bu sezon Everton ile iyi bir performans gösteren ve İngiliz Milli Takımı'na kadar yükselen Jarrad Branthwaite için harekete geçmiş durumda.

Haberin detaylarında Pep Guardiola'nın, 21 yaşındaki stoperi çok beğendiği için ancak yönetimin stoper rotasyonunda bol olması nedeniyle sıcak bakmadığı fakat Manchester United'ın ise Branthwaite için elinden geleni yapacağı söylendi.

Ayrıca Everton'un bu transfer için yaklaşık 70 milyon euro civarında gelecek bir teklife de sıcak bakabileceği iddia edildi.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Everton formasıyla 31 resmi maça çıkan Jarrad Branthwaite bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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