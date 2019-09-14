‘Çizgi dışına çıkmayacağız’

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Adana Beşiktaşlılar Derneği tarafından organize edilen toplantıda çarpıcı açıklamalar yaptı. Orman şöyle konuştu: “Bu sene, Allah büyük sakatlıklar vermediği sürece, camia bütünlüğümüzü sağladığımız sürece şampiyon olacağımıza gerçekten çok inanıyorum. Yavaş yavaş kum saati tersine doğru çalışıyor. 2,5 senelik görev süremiz kaldı.”

BİR DAHA SEÇİME GİRMEYECEĞİM

“Sonra da yeni bir başkanla Beşiktaş hayatına devam edecek. Bir daha seçime girmeyeceğim. Seçime girmeyeceğimiz için de bizim tek amacımız Beşiktaş’a hizmet. Beşiktaş taraftarından da beklediğimiz, Beşiktaş siyasetini bir tarafa bırakıp hep beraber bu büyük camiayı nice başarılara koşturabilmek. Yaptığımız işin en önemli finali topun çizgiyi geçmesidir.”

ŞAMPİYONLUKLAR ÖNEMLİ AMA!

“Tabii ki şampiyonluklar ve maçları kazanmak önemlidir. Ama o top ‘çizgiyi ne olursa olsun da geçsin’ bizim camiamızın işi değildir. Onlar başka camiaların işi olabilir. Biz ‘Hakkı’nla oyna Şeref’inle kazan, Şeref’inle oyna Hakkı’nla kazan’ kültüründen gelmiş bir camiayız. Biz elimizden geldiği kadar kendi çizgimizde, kendi doğrul