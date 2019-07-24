Çizme’nin gözdesi Süper Lig
Napoli’nin kadrosuna kattığı Fenerli Eljif Elmas, son 5 yılda Türkiye’den İtalya ihraç olan 22’nci futbolcu oldu. 6 oyuncusu Serie A’ya giden Galatasaray bu alanda ilk sırayı elde etti.
FENERBAHÇE kulüp tarihinin rekorunu kırarak İtalya’nın Napoli takımına transfer olan Eljif Elmas, dün imzayı atarken, Süper Lig’den Serie A’ya son 5 yılda yolculuk eden 22. futbolcu oldu. Bonuslarla birlikte 19 milyon euroyu bulan bonservis bedeli ile gündeme oturan Makedon futbolcu, Süper Lig-Serie A işbirliğinin son temsilcisi oldu. Bu beş sezonluk dönemde Galatasaray, İtalya’ya 6 futbolcu ihraç ederek ilk sırada yer aldı. Cim-Bom’dan Melo ve Telles İnter’e, Pandev, Dzemali, Koray ve Sinan Genoa’ya transfer oldu. Söz konusu süreçte Elmas ile birlikte Fenerbahçe’den 5, Antalyaspor ve Konya’dan ikişer, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Bursaspor’dan ise birer futbolcu İtalya Serie A’ya transfer oldu.
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