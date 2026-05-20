Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla üst üste 4. sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsledi. Peş peşe gelen başarıların ardından deneyimli teknik adamın ismi, Avrupa'dan bazı kulüplerle dillendirilmeye başlandı.

TOTTENHAM'I REDDETMİŞTİ

Premier Lig ekibi Tottenham, daha önce Okan Buruk'a teklif götürmüştü. Ancak deneyimli teknik adam yoluna Galatasaray'da devam etmek istediği için bu teklifi geri çevirdi.

Suudi Arabistan'dan da çeşitli taliplerinin olduğu ortaya çıkan Okan Buruk, bu kez sürpriz bir takımın teknik direktörlük görevi için gündeme geldi.

LAZIO'NUN LİSTESİNDE

Tuttomercato'nun haberine göre Maurizio Sarri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Lazio, İtalyan teknik adamın boşluğunu Okan Buruk ile doldurmak istiyor.

Haberde Okan Buruk'un, bu görev için düşünülen adaylar arasında tek yabancı hoca olduğu belirtilirken futbolculuk döneminde İtalya'da top koşturduğu günlere atıf yapılarak ülke futboluna yabancı olmadığı dile getirildi.

Lazio'nun listesinde Okan Buruk'a ek olarak Thiago Motta isminin de yer aldığı öğrenildi.