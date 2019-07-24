‘Çizme’yi rekorla giydi

VE Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transferi gerçekleşti. 2 sezon önce Sarı-Lacivertli formayı giymeye başlayan Eljif Elmas İtalya’ya giderek, Napoli ailesine katıldı. Kanarya, dün sabah KAP’a resmi bildirimi yaptı ve “Elmas, 16 milyon euro bedelle Napoli’ye satıldı” açıklamasını yayınladı.

ELMAS 1 MİLYON €

Anlaşma gereği ayrıca Fener, Napoli’nin sportif başarılarına göre azami 1.5 milyon euro bonus alacak. Oyuncunun bir sonraki transferinden de yine Kanarya 1.5 milyon euroya kadar pay alabilecek. Senelik 1 milyon eurodan 5 yıllık imza atan Elmas, “Benim için yeni bir başlangıç. Çok heyecanlıyım” dedi.

TRANSFER RESMİLEŞTİ

Elmas transferi dış basında da yankı uyandırdı:

● La Gazetta Dello Sport: Elmas artık Napoli’nin futbolcusu.

● Corriera Dello Sport: Transfer resmileşti, Elmas sağlık kontrolünden geçti. ● France Football:

Napoli, Eljif Elmas’ı kadrosuna kattı.

● Sky Sports: Eljif Elmas artık çok mutlu.