‘Çizme’yi rekorla giydi
Sarı-Lacivertli ekibin 16 milyon euro + 1.5 milyon euro bonus karşılığı sattığı Makedon yıldız dün İtalya’ya gitti ve sağlık kontrolünden geçti. Avrupa basını da Eljif Elmas’ın transferini flaş haberlerle duyurdu.
- Star Spor
VE Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transferi gerçekleşti. 2 sezon önce Sarı-Lacivertli formayı giymeye başlayan Eljif Elmas İtalya’ya giderek, Napoli ailesine katıldı. Kanarya, dün sabah KAP’a resmi bildirimi yaptı ve “Elmas, 16 milyon euro bedelle Napoli’ye satıldı” açıklamasını yayınladı.
ELMAS 1 MİLYON €
Anlaşma gereği ayrıca Fener, Napoli’nin sportif başarılarına göre azami 1.5 milyon euro bonus alacak. Oyuncunun bir sonraki transferinden de yine Kanarya 1.5 milyon euroya kadar pay alabilecek. Senelik 1 milyon eurodan 5 yıllık imza atan Elmas, “Benim için yeni bir başlangıç. Çok heyecanlıyım” dedi.
TRANSFER RESMİLEŞTİ
Elmas transferi dış basında da yankı uyandırdı:
● La Gazetta Dello Sport: Elmas artık Napoli’nin futbolcusu.
● Corriera Dello Sport: Transfer resmileşti, Elmas sağlık kontrolünden geçti. ● France Football:
Napoli, Eljif Elmas’ı kadrosuna kattı.
● Sky Sports: Eljif Elmas artık çok mutlu.
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