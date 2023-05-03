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Spor

Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7'ncilik etabının ilk maçında Cizre Belediyespor rakibi TÜRŞAD'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek seride durumu 1-0 yaptı.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 20:54 - Güncelleme:
Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'a set vermedi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7'ncilik etabının ilk maçında Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın 7. sırada yer alacağı serinin ikinci karşılaşması 6 Mayıs Cumartesi günü Şırnak'ta yapılacak.

Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Zeki Bocutcu, Ramazan Demiröz

TÜRŞAD: İzzet Alp Akkuş, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Cüneyt Dağcı, Ahmet Metehan Tetik, Baturay Çağan Serciler (Ali Alp Çayır, Ümit Demir)

Cizre Belediyespor: Hilmi Şahin, Taha Erden, Ömer Furkan Dur, Andaç Kapan, Murat Karakaya, Muhammed Ertuğrul (Çağatay Durmuş, Winkelmuller)

Setler: 18-25, 20-25, 19-25

Süre: 58 dakika (18, 20, 20)

  • TÜRŞAD
  • Cizre Belediyespor
  • Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

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