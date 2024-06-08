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Spor

Clarence Seedorf ile İsmet Taşdemir'den sürpriz buluşma

Bodrum Futbol Kulübü'nü Süper Lig'e taşıyan teknik direktörü İsmet Taşdemir ile Milan'ın eski futbolcu ve teknik direktörü Clarence Seedorf, Antalya'da tenis oynadı.

DHA8 Haziran 2024 Cumartesi 17:49 - Güncelleme:
Clarence Seedorf ile İsmet Taşdemir'den sürpriz buluşma
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Bodrum Futbol Kulübü'nü Süper Lig'e taşıyan teknik direktörü İsmet Taşdemir ile Milan'ın eski futbolcu ve teknik direktörü Clarence Seedorf, Antalya'da tenis oynadı.

Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'e tatile gelen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile Clarence Seedorf, tenis oynadı. Taşdemir, Seedorf'u ilk sette 6-2, ikinci sette 6-2 olmak üzere 2-0 yendi. Karşılaşmayı Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, futbolcular Celal Dumanlı ve Erkan Değişmez ile teknik heyet izledi. (DHA)

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