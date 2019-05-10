Claudio Ranieri, Roma'dan ayrılacağını açıkladı

İtalyan kulübü Roma'nın geçtiğimiz Mart ayında Eusebio Di Francesco'nun yerine teknik direktörlüğe getirdiği Claudio Ranieri, düzenlediği basın toplantısında sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Serie A'da kendi sahalarında Juventus ile oynayacakları karşılaşma öncesinde kameraların karşısına geçen tecrübeli hoca, ''Bir Roma taraftarı olarak kulüpten gelen çağrı üzerine teknik direktörlük görevini kabul ettim. Ancak buradaki görevim, sezon sonunda bitiyor. Ligde kalan üç maçı da tamamladıktan sonra artık Roma'da çalışmayacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Chelsea, Leicester City ve Fulham gibi İngiliz kulüplerini yöneten Ranieri, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Finalleri'nde dört İngiliz takımın yer alması hakkında soruya; “Açıkçası bu beni biraz şaşırttı. Belki de antrenörlerin yönetim mentalitesinde bir şeyler değişmiştir" şeklinde yanıt vererek sözlerini noktaladı.

Claudio Ranieri, Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın başında çıktığı 9 maçta, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.