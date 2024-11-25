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Spor

Claudio Ranieri'den hakem tepkisi

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Napoli'ye 1-0 mağlup oldukları maçın hakemine tepki gösterdi.

25 Kasım 2024 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
Claudio Ranieri'den hakem tepkisi
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Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Napoli'ye 1-0 mağlup oldukları maçın hakemiyle ilgili konuştu.

Ranieri yaptığı açıklamada, Napoli'nin yıldızı Romelu Lukaku'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Napoli'ye yenildiğimiz maçta Romelu Lukaku'nun kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Hepiniz gördünüz yaptığı faulleri. Kartı hak etti ancak hakem hakkında konuşmak istemiyorum çünkü kaybettiğim için bahane ürettiğimi söylerler." ifadelerini kullandı.

Serie A'da kötü bir sezon başlangıcı yapan Roma, haftayı 13 puanla 12. sırada tamamladı.

  • Claudio Ranieri
  • Roma
  • Seri A

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