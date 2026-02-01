İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Clayton adım adım Olympiakos'a

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Rio Ave forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Clayton, Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 11:48 - Güncelleme:
Clayton adım adım Olympiakos'a
Portekiz temsilcisi Rio Ave, transfer piyasasında bir önemli satışa daha imza atmaya hazırlanıyor.

Yunanistan'dan Olympiakos, daha önce Andre Luiz'i kadrosuna kattıktan sonra bu kez Rio Ave'nin parlayan yıldızı Clayton için sona yaklaştı.

Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre, 27 yaşındaki Brezilyalı forvetin Olympiakos'a transferi artık an meselesi. Taraflar arasındaki anlaşmanın Rio Ave'ye yaklaşık 5 milyon euro kazandırması bekleniyor.

SON MAÇINA ÇIKTI

Clayton'ın, Arouca karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Rio Ave formasıyla son maçına çıktığı ifade edildi. Brezilyalı oyuncunun Pazar günü Atina'ya giderek transferi tamamlaması bekleniyor.

YAREMCHUK'UN YERİNİ DOLDURACAK

Casa Pia'nın eski oyuncusu olan Clayton'ın, Olympiakos'ta Roman Yaremchuk'un yerini alacağı belirtiliyor. Ukraynalı golcünün, Lyon'a transfer olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDEYDİ

Clayton için başka kulüplerin de ilgisi bulunuyordu. Özellikle Beşiktaş'ın, Brezilyalı forvet için 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu ancak transferin Olympiakos lehine sonuçlandığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Son iki sezonda Rio Ave formasıyla 56 maçta 28 gol ve 7 asist üreten Clayton, yaklaşık iki aydır gol atamamasına rağmen genel performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

