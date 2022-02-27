Cleveland Cavaliers galip geldi, Cedi Osman 19 sayı attı

27 Şubat 2022 Pazar 12:11 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 12:11

Doğu Konferansı takımlarından Cavaliers'ın konuk ettiği Wizards'ı 6 sayı farkla yendiği maçta Cedi Osman, yaklaşık 29 dakika süre bulduğu mücadelede 19 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla galibiyete önemli katkı sağladı.

Sezonun 36. galibiyetine imza atarak konferansında 4. sırada yer alan Cavaliers'ta Lauri Markkanen 23 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Jarrett Allen 18 sayı ve 14 ribaunt, Evan Mobley 14 sayı ve 11 ribauntla "double double" yaptı.

Bu sezon 33. kez kaybeden Wizards'ta Kyle Kuzma 34 sayı ve 13 ribaunt, Daniel Gafford 14 sayı ve 7 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 13 sayıyla mücadele etti.