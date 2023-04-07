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Spor

Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i 118-94 mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Orlando Magic'i 118-94'lük skorla yendi. Cedi Osman, karşılaşmayı 19 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle tamamladı.

IHA7 Nisan 2023 Cuma 11:22 - Güncelleme:
Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i 118-94 mağlup etti
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NBA'de normal sezon heyecanı 5 maç ile devam etti. Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alan ve play-off'ları garantileyen Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Orlando Magic'i 118-94'lük skorla mağlup etti. Ligdeki 51. galibiyetine ulaşan Cleveland'da 19 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Konuk ekipte Danny Green 21 sayı ve 3 asist, Isaiah Mobley 18 sayı ve 4 ribaund, Mamadi Diakite de 13 sayı ve 8 ribaund ile katkı verdi. Toplamda 46. mağlubiyetini alan Orlando'da ise Jalen Suggs'un 22 sayı ve 5 ribaundu ve Bol Bol'un 18 sayı ve 8 ribaundu yeterli olmadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 94 - Cleveland Cavaliers: 118

Philadelphia 76ers: 101 - Miami Heat: 129

San Antonio Spurs: 129 - Portland Trail Blazers: 127

Utah Jazz: 98 - Oklahoma City Thunder: 114

Phoenix Suns: 119 - Denver Nuggets: 115

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