Cleveland Cavaliers tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı

Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell'ın 29 sayısıyla New Orleans Pelicans'a karşı 131-122 galip gelmeyi başararak, 55 yıllık NBA tarihinde ilk kez sezona 9-0'lık bir başlangıç yaptı.
Caris LeVert ve Jarrett Allen'ın 16'şar sayı eklediği karşılaşmada Cavaliers, koç Bill Fitch yönetiminde 1976-77 sezonunu 43-39'luk dereceyle kapatan kadronun 8-0'lık başlangıcını geride bırakmayı başardı.
Son üç maçını kaybeden Pelicans'ta Zion Williamson, iki maçlık yokluğu sonrası dönerek 29 sayı kaydederken, Jose Alvarado 7/7 üçlük isabeti bularak 27 sayıyla oynadı. Brandon Ingram ise 20 sayıyla maçı tamamladı.
Cavaliers, Cuma günü 2015-16 sezonunda 24-0 ile NBA tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapmış olan Golden State Warriors ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Gecenin diğer sonuçları:
Pistons 107-108 Hornets
Magic 111-118 Pacers
Knicks 116-121 Hawks
Warriors 118-112 Celtics
Spurs 100-127 Rockets
Lakers 114-131 Grizzlies
Cavaliers 131-122 Pelicans
Bulls 99-119 Mavericks
Thunder 122-124 Nuggets
Heat 112-115 Suns
76ers 98-110 Clippers
Raptors 107-122 Kings