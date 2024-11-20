Cleveland Cavaliers'ın 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi

NBA'de heyecan oynanan 6 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, TD Garden'da mücadele ettiği Boston Celtics'e 120-117'lik skorla yenildi ve 15 maç sonra kaybetti. Ligde üst üste 3, toplamda 12. galibiyetini elde eden Boston'da Jayson Tatum 33 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Al Horford 20 sayı ve Derrick White da 19 sayı ile oynadı. Bu sezon ilk kez mağlup olan Cleveland'da ise Donovan Mitchell'ın 35 sayı, 8 ribaund ve Evan Mobley'ın da 22 sayı, 11 ribaundluk performansı galibiyete yetmedi.

RUSSELL WESTBROOK'TAN 200. TRİPLE DOUBLE

Denver Nuggets, evinde oynadığı Memphis Grizzlies'ı 122-110 mağlup etti ve 8. galibiyetini aldı. Denver'da Jamal Murray 27 sayı, 6 asist, Michael Porter Jr. 24 sayı, 11 ribaund ve Christian Braun da 19 sayı ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Denver'da ayrıca Russell Westbrook 12 sayı, 14 asist ve 10 ribaund ile oynarken, 200. triple double yaptı ve bunu başaran ilk oyuncu oldu. Ligdeki 7. yenilgisini alan Memphis'te ise Santi Aldama 28 sayı, 11 ribaund ve Jaren Jackson Jr. da 19 sayı, 8 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 120 - Cleveland Cavaliers: 117

Brooklyn Nets: 116 - Charlotte Hornets: 115

Memphis Grizzlies: 110 - Denver Nuggets: 122

Dallas Mavericks: 132 - New Orleans Pelicans: 91

San Antonio Spurs: 110 - Oklahoma City Thunder: 104

Los Angeles Lakers: 124 - Utah Jazz: 118