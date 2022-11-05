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Spor

Cleveland Cavaliers'ın 7'de 7 yaptığı maçta Cedi Osman'dan 15 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman'ın 15 sayılık katkı yaptığı Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ı 112-88 yenerek üst üste 7. maçını kazandı.

5 Kasım 2022 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
Cleveland Cavaliers'ın 7'de 7 yaptığı maçta Cedi Osman'dan 15 sayı
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Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cavaliers, konuk olduğu konferans sonuncusu Pistons'a karşı sahadan galip ayrıldı.

Cavaliers'ta Jarrett Allen 23 sayı, 7 ribaunt, Kevin Love 21 sayı, 10 asist, 8 ribaunt, Caris LeVert 15 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Cedi Osman 15 sayı, 6 asist, 4 ribaunt üretti.

Pistons'ta Cade Cunningham 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jaden Ivey ve Saddiq Bey ise 18'er sayıyla oynadı.

Sakatlıkları bulunan all-star oyuncuları Joel Embiid ve James Harden'dan yoksun sahaya çıkan Philadelphia 76ers, ağırladığı New York Knicks'e 106-104 mağlup oldu.

76ers forması giyen Furkan Korkmaz maçı 3 sayı, 2 ribauntla tamamladı.

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