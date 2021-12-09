Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls'u yendiği maçta Cedi Osman'dan 6 sayı

9 Aralık 2021 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:59

Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 24 sayı, 6 asistle mücadele eden Darius Garland, 16 sayı, 9 ribaunt, 5 blokla oynayan Evan Mobley ve 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Jarrett Allen taşıdı. Cedi Osman da 6 sayı, 3 top çalma, 2 blokla karşılaşmayı tamamladı.

Bulls'ta Zach LaVine 23 sayı, 9 asist, Lonzo Ball 19 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve Nikola Vucevic 18 sayı, 12 ribaunt üretti.

Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Miami Heat, evinde oynadığı Milwaukee Bucks mücadelesini 113-104 kazanmayı başardı. Heat'te Caleb Martin 28 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, Kyle Lowry 22 sayı, 13 asistle "double double"a imza attı. Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-New York Knicks: 122-102

Detroit Pistons-Washington Wizards: 116-119 (Uzatmada)

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 106-110

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 115-92

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 109-110

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 113-104

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 104-136

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 96-104

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 114-120 (Uzatmada)

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 114-104

Sacramento Kings-Orlando Magic: 142-130

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 104-94

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 114-111