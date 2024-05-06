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Spor

Cleveland, Orlando'yu 7. maçta saf dışı bıraktı!

Cleveland Cavaliers, NBA play-off ilk turu 7. maçında karşılaştığı Orlando Magic'i 106-94 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
Cleveland, Orlando'yu 7. maçta saf dışı bıraktı!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Orlando Magic'i 106-94 yenen ve seriyi 4-3 kazanan Cleveland Cavaliers, konferans yarı finaline yükseldi.

Cavaliers'ta Donovan Mithcell 39 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Caris LeVert 15 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Max Strus 13, Darius Garland 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Magic'te ise Paolo Banchero 38 sayı, 16 ribaunt, 2 asist, Wendell Carter Jr. 13 sayı, 7 ribaunt, Jalen Suggs 10 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Cavaliers, konferans yarı finalinde Boston Celtics ile eşleşti.

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