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Spor

Clippers'ta Doc Rivers dönemi sona erdi

NBA takımlarından Los Angeles Clippers, başantrenör Doc Rivers ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

AA29 Eylül 2020 Salı 09:38 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 09:38
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers, başantrenör Doc Rivers ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılıklı anlaşma sonucu 58 yaşındaki Rivers'ın görevine son verildi.

Rivers yönetimindeki 7 yıl boyunca normal sezonda 356 galibiyet, 208 mağlubiyet elde eden Clippers, 6 kez yükseldiği play-off'larda ise 27 galibiyet, 32 yenilgi aldı.

ABD'li teknik adam, daha önce 4 yıl Orlando Magic'i çalıştırmış, 9 yıl görev yaptığı Boston Celtics ile 2008'de NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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