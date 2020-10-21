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Spor

Clippers'ta Tyronn Lue dönemi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers, başantrenörlük görevine Tyronn Lue'yu getirdi.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:08
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Kulüpten yapılan açıklamada, Doc Rivers'tan boşalan başantrenörlük görevini yeni sezonda Tyronn Lue'nun üstleneceği belirtildi.

Geçen sezon Rivers'ın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan 43 yaşındaki Lue, 2016-2018 yıllarında Cleveland Cavaliers'ı çalıştırmıştı. Bu süreçte Cavaliers'ı üç kez üst üste NBA finaline çıkaran Lue, 2016'da takımıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Clippers tarihindeki 26. başantrenör olan Lue, NBA'de oyunculuğu döneminde Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Orlando Magic, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Dallas Mavericks ve Milwaukee Bucks takımlarında forma giymişti.

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