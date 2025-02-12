Club Brugge, Atalanta karşısında avantajı aldı

Şampiyonlar Ligi play-off Turu ilk maçında Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge evinde Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçın ilk golünü ev sahibi Club Brugge adına 15. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Atalanta'nın beraberlik golünü ise 41. dakikada Mario Pasalic kaydetti.
Daha sonra 90+5'te Club Brugge'ün kazandığı penaltıda topun başına geçen Gustaf Nilsson, topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte Club Brugge, son 16 yolunda avantajı eline almış oldu.