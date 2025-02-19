İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3051
  • EURO
    37,9683
  • ALTIN
    3425.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Club Brugge, Atalanta'yı devirdi ve turu geçti
Spor

Club Brugge, Atalanta'yı devirdi ve turu geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Atalanta ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Bergamo Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Club Brugge oldu.

Haber Merkezi19 Şubat 2025 Çarşamba 01:46 - Güncelleme:
Club Brugge, Atalanta'yı devirdi ve turu geçti
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Atalanta ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Bergamo Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Club Brugge oldu.

Club Brugge, henüz 3. dakikada Chemsdine Talbi ile 1-0 öne geçti. Talbi, karşılaşmanın 27. dakikasında durumu 2-0 yaptı. Club Brugge, 45. dakikada Ferran Jutlga'nın golüyle Atalanta karşısında soyunma odasına 3-0 ile gitti.

Atalanta, ikinci yarının hemen başında Ademola Lookman ile durumu 3-1'e getirdi.

Atalanta'da golü atan Lookman, 61. dakikada kullandığı penaltıda ise kaleci Simon Mignolet'i geçemedi.

Atalanta'da Rafael Toloi, 87'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Club Brugge, Atalanta'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Atalanta karşısında sahasındaki ilk maçı da 2-1'lik skorla kazanan Club Brugge, bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Atalanta ise turnuvaya veda etti.

Club Brugge'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi 21 Şubat günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.