Club Brugge, Diagne'nin 2 gol attığı maçta kazandı
Belçika 1. Futbol Ligi takımlarından Club Brugge, Diagne'nin 2 gol attığı maçta Mechelen'i 5-0 yendi.
- AA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge, lig mücadelesinde deplasmanda Mechelen ile karşılaştı.
Club Brugge'ün Galatasray'dan kiraladığı Mbaye Diagne, 57. dakikada dahil olduğu oyunda 63. ve 70. dakikalarda 2 gol attı.
Misafir ekibin diğer gollerini 20. dakikada Krepin Diatta, 76. dakikada Siebe Schrijvers ve 82. dakikada Hans Vanaken kaydetti.
Bu sonuçla Club Brugge puanını 20'ye çıkarırken, Mechelen 14 puanda kaldı.
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