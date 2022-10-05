İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2022 Çarşamba / 10 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5809
  • EURO
    18,57
  • ALTIN
    1029.83
  • BIST100
    3458.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Club Brugge evinde Atletico Madrid'i affetmedi
Spor

Club Brugge evinde Atletico Madrid'i affetmedi

Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda evinde konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-0 yenerek puanını 9'a yükseltti.

5 Ekim 2022 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
Club Brugge evinde Atletico Madrid'i affetmedi
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftası Salı gecesi maçları ile devam etti.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Brugge'a galibiyeti getiren goller Sowah ve Jutlga ile geldi. Atl. Madrid, Griezmann ile 76. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Brugge 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Atl. Madrid ise 3 puanla son sırada kendine yer bulabildi.

PORTO EVİNDE GÜLDÜ

Grubun diğer maçında ise sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayan Porto, Taremi ve Sanusi'nin attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.