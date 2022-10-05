Club Brugge evinde Atletico Madrid'i affetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftası Salı gecesi maçları ile devam etti.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Brugge'a galibiyeti getiren goller Sowah ve Jutlga ile geldi. Atl. Madrid, Griezmann ile 76. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Brugge 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Atl. Madrid ise 3 puanla son sırada kendine yer bulabildi.

PORTO EVİNDE GÜLDÜ

Grubun diğer maçında ise sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayan Porto, Taremi ve Sanusi'nin attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.