29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6854
  • 6,2817
  • 274.708
  • 101177
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Club Brugge Galatasaray maçı şifreli mi? Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?

Club Brugge Galatasaray maçı şifreli mi? Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? sorularının yanıtları tüm futbol takipçileri tarafından merak ediliyor. Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nda gruplarda yer alma hakkı kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar, A Grubu’nda Fransa’dan Paris Saint Germain, İspanya’dan Real Madrid ve Belçika’dan Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Club Brugge karşısında çıkacağı ilk maçta avantaj sağlamaya çalışacak. Club Brugge Galatasaray maçı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Club Brugge Galatasaray maçı ile temsilcimizin Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, Club Brugge takımının konuğu olacak. Club Brugge Galatasaray maçı şifreli mi? Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştrıırlıyor. Sarı Kırmızılı temsilcimiz ilk maçına da bugün TSİ 19.55’te deplasmanda Brugge karşısında çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Club Brugge’u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak. Club Brugge Galatasaray maçı hakkında tüm detaylar haberimizde. 
 
CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI ŞİFRELİ Mİ? 
Club Brugge Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
 
CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, Club Brugge takımının konuğu olacak. Bu akşam saat 19.55'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
 

 
MUHTEMEL 11'LERDE KİMLER VAR?
Club Brugge Galatasaray maçında, sahada olması beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde;
 
Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits (Balanta), Vormer, Dennis, Okereke (Diagne), Diatta
 
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Seri, Babel, Falcao
 

 
GALATASARAY NEDEN 19.55'TE OYNUYOR?
UEFA'nın kararıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan mücadelelerin saatlerinde de değişiklik yaşanmıştı. 
 
UEFA, maçları iki ayrı dilime bölerken, Türkiye için klasik olan 21:45 (saatlerin geri alınmadığı dönemlerde 22:45) geleneği de ortadan kalkmıştı. Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne göre (CET) maçlar 18:55 ve 21:00'de başlıyor. Bu şekilde Türkiye saatine göre maç saatleri 19:55 ve 22:00 şeklinde değişmiş oldu.
 

Havada tehlikeli yakınlaşma! Rus Tu-160´ı F-18 ve F-16´lar çembere aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'ye sert nota: Her türlü girişime yanıt verilecek

ABD'ye sert nota: Her türlü girişime yanıt verilecek

Yok sattı: Tanesi 15 TL

Yok sattı: Tanesi 15 TL

Fenerbahçe'de iki isim hedef tahtasında

Fenerbahçe'de iki isim hedef tahtasında

BM'den FETÖ'ye 8 bin km'lik eskort!

BM'den FETÖ'ye 8 bin km'lik eskort!

Yıllardır ata tohumuyla üretiliyor... Pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı

Yıllardır ata tohumuyla üretiliyor... Pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı

Siyonist katiller Filistinli kadını vurdu, yardımı engelleyerek ölmesini bekledi

Siyonist katiller Filistinli kadını vurdu, yardımı engelleyerek ölmesini bekledi

Yunan bayrağı önünde fotoğrafı ortaya çıktı: FETÖ üyelerine bu talimatı verdi

Yunan bayrağı önünde fotoğrafı ortaya çıktı: FETÖ üyelerine bu talimatı verdi

Bakan Varank'tan 'yapay zeka' açıklaması: Hazırlıklarımız tamam

Bakan Varank'tan 'yapay zeka' açıklaması: Hazırlıklarımız tamam
 

POPÜLER HABERLER

Jamaika´daki bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Jamaika´daki bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu

Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu

Anadolu'nun en büyüğü! Milattan önce 2. yüzyıla ait

Anadolu'nun en büyüğü! Milattan önce 2. yüzyıla ait

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA