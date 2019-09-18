Club Brugge Galatasaray maçı ile temsilcimizin Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, Club Brugge takımının konuğu olacak. Club Brugge Galatasaray maçı şifreli mi? Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştrıırlıyor. Sarı Kırmızılı temsilcimiz ilk maçına da bugün TSİ 19.55’te deplasmanda Brugge karşısında çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Club Brugge’u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak. Club Brugge Galatasaray maçı hakkında tüm detaylar haberimizde.

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Club Brugge Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, Club Brugge takımının konuğu olacak. Bu akşam saat 19.55'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LERDE KİMLER VAR?

Club Brugge Galatasaray maçında, sahada olması beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde;

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits (Balanta), Vormer, Dennis, Okereke (Diagne), Diatta

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Seri, Babel, Falcao

GALATASARAY NEDEN 19.55'TE OYNUYOR?

UEFA'nın kararıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan mücadelelerin saatlerinde de değişiklik yaşanmıştı.

UEFA, maçları iki ayrı dilime bölerken, Türkiye için klasik olan 21:45 (saatlerin geri alınmadığı dönemlerde 22:45) geleneği de ortadan kalkmıştı. Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne göre (CET) maçlar 18:55 ve 21:00'de başlıyor. Bu şekilde Türkiye saatine göre maç saatleri 19:55 ve 22:00 şeklinde değişmiş oldu.