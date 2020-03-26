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Spor

Mbaye Diagne tutunamıyor! Club Brugge hocasından Diagne itirafları!

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Belçika temsilcisi Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne için kulübün teknik direktöründen açıklama geldi. Takımın teknik direktörü Dévy Rigaux, yaptığı konuşmada Senegalli golcünün kadro dışı kalmasının takımı güçlendirdiğini itiraf etti.

26 Mart 2020 Perşembe 19:53 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 19:53
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Belçika ekibi Club Brugge'ün teknik direktörü Dévy Rigaux'dan olay yaratacak açıklamalar... Genç teknik adam, yaptığı konuşmada Mbaye Diagne'nin kadro dışı bırakılmasına dair konuşurken, oyuncunun olmayışının takımı güçlendirdiğini ifade etti.

Dévy Rigaux, bir futbol dergisine konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir grup içerisinde yaşayanlara, değerlere saygı duyulmazsa, bunun sonuçları olur." dedi ve ekledi, "O zaman kuralları ihlal eden oyuncu ile konuşmalısın. Eğer bunu kabul etmezse, hikayenin sonu gelirdi." dedi.

"AYRILINCA GÜÇLENDİK"

Diagne'nin takımdan ayrılışının ardından takımın bir eksiklik hissetmediğini, aksine güçlendiğini aktaran çalıştırıcı, "Aksine. Her zamankinden daha güçlü bir hale geldik. Çünkü herkes, Club Brugge standartlarına ve değerlerine saygı duyuyor. Böyle bir durumda, sağlıklı bir grup kendisini düzenler." dedi.

Rigaux, konuşmasnının sonunda, "Bir soyunma odasında farklı milletler, kültürler ve kişilikler vardır. Ve en önemlisi, birlikte yaşarsınız. Birbirinize saygınız olursa, anlaşma da olur ve her konuya açıklık getirirsiniz. Bazı kişisel olaylar insanı yaklaşım gerektiriyorsa, çizginiz bazen farklı bir şekilde yorumlanabiliyor. Flemenler için, Afrikalılar için, Güney Amerikalılar ve Ukraynalılar için yaklaşımınız aynı olmalı. Bunu gruba aidiyet hissini aşılamam için bunu yapmam gerekiyor." dedi.

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