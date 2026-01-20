İSTANBUL 6°C / 1°C
  Club Brugge, Kairat Almaty deplasmanında farklı kazandı
Spor

Club Brugge, Kairat Almaty deplasmanında farklı kazandı

Club Brugge, Kairat Almaty deplasmanında etkili bir performans sergileyerek sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Belçika ekibi bu sonuçla birlikte puanını 7'ye yükseltti.

20 Ocak 2026 Salı 21:35
Club Brugge, Kairat Almaty deplasmanında farklı kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Club Brugge, Kairat Almaty'ye konuk oldu.

Astana Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Club Brugge, 4-1'lk skorla kazandı.

Club Brugge'ye galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Aleksandar Stankovic, 38. dakikada Hans Vanaken, 74. dakikada Romeo Vermant ve 84. dakikada Brandon Mechele kaydetti.

Kairat Almaty'nin tek golünü ise 90+2. dakikada Adilet Sadybekov attı.

Bu sonucun ardından Club Brugge puanını 7'ye yükseltti. Kairat Almaty, 1 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında Club Brugge, Marsilya'yı konuk edecek. Kairat Almaty, Arsenal deplasmanına gidecek.

