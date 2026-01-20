Club Brugge, Kairat Almaty deplasmanında farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Club Brugge, Kairat Almaty'ye konuk oldu.
Astana Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Club Brugge, 4-1'lk skorla kazandı.
Club Brugge'ye galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Aleksandar Stankovic, 38. dakikada Hans Vanaken, 74. dakikada Romeo Vermant ve 84. dakikada Brandon Mechele kaydetti.
Kairat Almaty'nin tek golünü ise 90+2. dakikada Adilet Sadybekov attı.
Bu sonucun ardından Club Brugge puanını 7'ye yükseltti. Kairat Almaty, 1 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında Club Brugge, Marsilya'yı konuk edecek. Kairat Almaty, Arsenal deplasmanına gidecek.