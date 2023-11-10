İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,52
  • EURO
    30,4702
  • ALTIN
    1795.86
  • BIST100
    7841.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Club Brugge kazandı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!
Spor

Club Brugge kazandı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, evinde Lugano'yu 2-0'la geçti. Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı ve Avrupa'ya veda etti.

10 Kasım 2023 Cuma 01:07 - Güncelleme:
Club Brugge kazandı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!
ABONE OL

Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile İsviçre temsilcisi Lugano karşı karşıya geldi. Club Brugge maçı 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı.

Lider Club Brugge puanını 10'a yükseltti, üçüncü sıradaki Lugano 4 puanda kaldı. 1 puanı olan temsilcimiz Beşiktaş, 7 puanla ikinci sırada yer alan Bodo/Glimt'e iki maçta da kaybettiği için Norveç ekibini geçme şansı kalmadı. Siyah-beyazlılar böylece Avrupa defterini kapattı.

Club Brugge'e Lugano karşısında galibiyeti getiren golleri 62. dakikada penaltıdan Thiago ve 90+6. dakikada Hans Vanaken kaydetti. Maçın 85. dakikasında Club Brugge adına beyaz noktaya gelen Ferran Jutlga penaltıyı kaçırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda bir sonraki hafta Club Brugge, Beşiktaş'a konuk olacak. Lugano, Bodo/Glimt deplasmanına çıkacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.