Club Brugge'dan Aston Villa'ya büyük sürpriz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Club Brugge, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Jan Breydel'deki maçı kazanan ev sahibi Brugge oldu.

Club Brugge'ye galibiyeti getiren tek golü 52. dakikada penaltıdan Hans Vanaken attı. Karşılaşmanın 51. dakikasında Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, aut atışını kullandı ve ceza sahasındaki Tyrone Mings'e pas verdi. Mings, oyunun başlamadığını düşünerek topu eliyle kontrol etti. Alman hakem Tobias Stieler, oyunu durdurdu ve penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Vanaken, topu ağlara gönderdi.

Bu sonucun ardından Club Brugge, Devler Ligi'ndeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini alan Aston Villa, 9 puanda kaldı.

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Celtic deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Juventus'u ağırlayacak.