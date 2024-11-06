İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2024 Perşembe / 6 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1852
  • EURO
    36,7214
  • ALTIN
    2923.16
  • BIST100
    8862.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Club Brugge'dan Aston Villa'ya büyük sürpriz
Spor

Club Brugge'dan Aston Villa'ya büyük sürpriz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk eden Belçika temsilcisi Club Brugge, rakibini Vanaken'in 52. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

6 Kasım 2024 Çarşamba 23:38 - Güncelleme:
Club Brugge'dan Aston Villa'ya büyük sürpriz
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Club Brugge, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Jan Breydel'deki maçı kazanan ev sahibi Brugge oldu.

Club Brugge'ye galibiyeti getiren tek golü 52. dakikada penaltıdan Hans Vanaken attı. Karşılaşmanın 51. dakikasında Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, aut atışını kullandı ve ceza sahasındaki Tyrone Mings'e pas verdi. Mings, oyunun başlamadığını düşünerek topu eliyle kontrol etti. Alman hakem Tobias Stieler, oyunu durdurdu ve penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Vanaken, topu ağlara gönderdi.

Bu sonucun ardından Club Brugge, Devler Ligi'ndeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini alan Aston Villa, 9 puanda kaldı.

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Celtic deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Juventus'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.