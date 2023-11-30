Club Bruggeli Maxim: Birincilik için oynayacağız

Club Bruggeli oyuncu Maxim De Cuyper Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

Club Brugge oyuncusu Maxim De Cuyper, gruptaki birincilik yarışında Bodo/Glimt'ten daha avantajlı olduklarını söyledi.

Bu sezon takımla 25. maçına çıkacak olan De Cuyper, "Anın tadını çıkarmak istiyorum. Oynayabildiğim kadar fazla oynamak istiyorum. Kaç maç oynadığım önemli değil. Sadece takım için oynayıp elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Her oyuncunun Şampiyonlar Ligi hayali olduğunu söyleyen De Cuyper, "Bir üst seviyeye çıkmak istiyorum fakat perşembe günü Avrupa'da maça çıkmak da iyi bir şey. Ben de Avrupa Konferans Ligi'nde maçlara çıkacağım ve anın tadını çıkaracağım." diye konuştu.

Yarın oynayacakları maçın önemli olduğunu belirten De Cuyper, "Birincilik için oynayacağız çünkü birinci olarak çıkarsak bir tur atlıyoruz. Bu da iki maç az oynamak demek. Birincilik için Bodo/Glimt'ten daha avantajlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

CLUB BRUGGE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI



Belçika ekibi, karşılaşma öncesi son antrenmanını Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirdi.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, basına açık bölümün sonunda pas ve top kapma çalışmaları yaptı.