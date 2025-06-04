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Spor

Coco Gauff, Fransa Açık'ta yarı finale adını yazdırdı

Fransa Açık'ta çeyrek final mücadelesinde Madison Keys'i 2-1 mağlup eden Coco Gauf, yarı finale adını yazdırdı.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
Coco Gauff, Fransa Açık'ta yarı finale adını yazdırdı
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ABD'li Coco Gauff, vatandaşı Madison Keys'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında 2 numaralı seribaşı Gauff ile 7 numaralı seribaşı Keys karşılaştı.

2023 ABD Açık şampiyonu Gauff, iki saat 11 dakika süren mücadelede, rakibini 6-7, 6-4 ve 6-1 biten setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Gauff, yarı finalde Mirra Andreeva-Lois Boisson eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

  • coco gauf
  • fransa açık
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