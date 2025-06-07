Coco Gauff, Roland Garros'ta şampiyon

Teniste sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Roland Garros'un tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile 2 numarası Coco Gauff karşılaştı.
Final maçını, Aryna Sabalenka'ya karşı 2-1'lik skorla Coco Gauff kazandı ve şampiyon oldu.
Paris'teki Philippe Chatrier kortunda oynanan mücadelenin ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Belaruslu Sabalenka 7-6'lık skorla setlerde öne geçti.
İkinci sete ağırlığını koyan Coco Gauff, 6-2'yle maçı final setine taşıdı.
Karar setinde rakibine 6-4 üstünlük kuran Gauff, setlerde durumu 2-1 yaptı ve mücadeleden galip ayrıldı.
İKİNCİ GRAND SLAM ZAFERİ
Kariyerinde daha önce 2023 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Gauff, böylelikle ikinci Grand Slam zaferini elde etti.
SWIATEK'E BOYUN EĞMİŞTİ
21 yaşındaki tenisçi 2022 yılında da Roland Garros'ta final oynamış ancak Iga Swiatek'e boyun eğmişti.