İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2743
  • EURO
    50,3319
  • ALTIN
    6491.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Coco Gauff ve Alex de Minaur Avustralya Açık'ta ikinci turda
Spor

Coco Gauff ve Alex de Minaur Avustralya Açık'ta ikinci turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Coco Gauff ve Avustralyalı Alex de Minaur, ikinci tura kaldı.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
Coco Gauff ve Alex de Minaur Avustralya Açık'ta ikinci turda
ABONE OL

Melbourne kentindeki turnuvanın ikinci gün sabah seansında ilk tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda iki kez grand slam şampiyonu 3 numaralı seribaşı Gauff, Özbek Kamilla Rakhimova'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

İsviçreli Simona Waltert karşısında korta çıkan geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti ABD'li Amanda Anisimova (4), 6-3, 6-2 biten setlerle 2-0 galip geldi.

ABD'li Jessica Pegula ise Rus Anastasia Zakharova'yı 6-2 ve 6-1 tamamlanan setlerle 2-0 mağlup etti.

Kadınlarda Çek Linda Noskova (13), Danimarkalı Clara Tauson (14), ABD'li Emma Navarro (15), Kanadalı Victoria Mboko (17) ve İspanyol Paula Badosa (25) da ikinci tur bileti aldı.

ALEX DE MİNAUR İKİNCİ TURDA

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alex de Minaur, ABD'li Mackenzie McDonald önünde 6-2, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 kazandı.

Portekizli Nuno Borges, maçta 2-1 öndeyken Kanadalı Felix Auger-Aliassime'in (7) 4. sette sahadan çekilmesiyle adını ikinci tura yazdırdı.

Üç kez Avustralya Açık finalisti Rus Daniil Medvedev (11) ise Hollandalı Jesper de Jong'u 3-0 (7-5, 6-2, 7-6) yenerek yoluna devam etti.

Erkeklerde Rus Andrey Rublev (13), İspanyol Alejandro Davidovich Fokina (14), ABD'li Tommy Paul (19) ve Kanadalı Denis Shapovalov (21) da ikinci tura çıktı.

  • Coco Gauff
  • Alex de Minaur
  • Avustralya Açık

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.