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Cocu 15 bin € primi kaptı

FENERBAHÇE’NİN yollarını ayırdığı Phillip Cocu oturduğu yerden 25 bin euro prim almaya hak kazandı.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE’NİN yollarını ayırdığı Phillip Cocu oturduğu yerden 25 bin euro prim almaya hak kazandı. Sarı-Lacivertli yönetim Hollandalı hocayı takımın başından aldı ancak resmi olarak sözleşme feshi henüz yapılmadı. Bu nedenle Cocu, sözleşmesindeki bir madde gereği takım Avrupa Ligi’nde gruptan çıktığı için 15 bin euro primi almaya hak kazandı. Sözleşme feshedilmediği sürece Cocu’nun bonusları da ödenecek.

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