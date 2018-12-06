Cocu Fenerbahçe yönetiminin başına bela oldu

Phillip Cocu'nun görevine son verilmesine rağmen ligdeki istediği çıkışı yakalamayan Fenerbahçe'de teknik direktör karmaşası devam ediyor. Sarı lacivertlilerin yeni bir teknik direktör ile anlaşmamasının nedeninin ise Cocu olduğu ortaya çıktı.

Phillip Cocu'nun görevine son verilmesine rağmen ligdeki istediği çıkışı yakalamayan Fenerbahçe'de teknik direktör karmaşası devam ediyor. Sarı lacivertlilerin yeni bir teknik direktör ile anlaşmamasının nedeninin ise Cocu olduğu ortaya çıktı. Bu sözlerin üzerine kulüp resmi sitesinden şu açıklama geldi: "Comolli'nin ilgili soruya verdiği cevabın geçtiğimiz haftalara atıf olmasına rağmen yeni bir durum açıklaması yapılmış gibi çarpıtılarak yansıtıldığının görülmesi üzerine bu düzeltmeyi yapma gereği ortaya çıkmıştır."

Bu açıklama ne anlama geliyor?

Yönetim, Comolli'nin geçmiş düşünceyi tekrarlamasının yeni bir karar gibi algılanmasından rahatsız oldu. Çünkü yönetimin yeniden Koeman'la ilgili devam kararı almış olması, tepkileri Başkan Ali Koç ve ekibine yönlendirecekti. Oysa hem Ali Koç hem de yöneticiler yeni bir teknik direktör getirilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Ancak bunu yapamamalarının bir sebebi var. Bu sebebin adı da Phillip Cocu.

Halen İstanbul'da bulunan, Ali Koç'un otelinde konaklayan Cocu, yönetimin istediği kağıdı vermemek için direniyor. Fenerbahçe yönetimi, "Senin 1 yıllık maaşını ödeyeceğiz. Ancak FFP kuralları gereği 'Alacağım yoktur' kağıdı vermen gerekiyor" diyor. Cocu ise "Alacağım varken bu kağıdı size neden vereyim" diyerek diretiyor.

Olayla ilgili iki iddia var:

1- Cocu'nun sözleşmedeki hakkı olan 1 yıllık maaşının aylar içerisinde değil peşin olarak ödenmesini istediği.

2- Cocu'nun bu kağıdı vermek için sözleşme bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2021'e kadar olan tüm parayı peşin istediği şeklinde. Cocu bu kağıdı vermezse, Fenerbahçe sezon sonuna kadar yeni bir A Takım teknik direktörü açıklayamayacak.

(Sabah)