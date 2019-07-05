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Cocu, Martin Skrtel'i transfer etmek istiyor

Derby County ile anlaşmaya varan Cocu, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'i istedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Geçtiğimiz sezon Championship’te Play-Off’lara kalmasına rağmen final maçında Aston Villa’ya yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Derby County Cocu’yla anlaşmaya vardı.

COCU SKRTEL'İ İSTEDİ

Franck Lampard’ın Chelsea’ye gidişinin ardından Hollandalı teknik adamla el sıkışan İngiliz yöneticiler Premier Lig’e çıkmak için yola Cocu’yla start vermeye karar verirken, 48 yaşındaki teknik adamın transfer çalışmalarına başladığı, hatta Chelsea’den kiralanan ve sezon biter bitmez takımına geri dönen Fikayo Tomori’nin yerine Martin Skrtel’i düşündüğü belirtildi.

Fenerbahçe’yle sözleşmesi sona eren ve şu anda bazı kulüplerle görüşme halinde olan Skrtel, eski hocası Cocu’yla çalışmaya son derece sıcak bakarken, Slovak stoperin önümüzdeki günlerde Derby ile masaya oturacağı bildirildi.

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