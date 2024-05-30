Şampiyonluk yarışı ve seçim gündemini atlatarak derin bir nefes alan Galatasaray, gelecek sezon transferleri için kolları sıvadı. Bu kez rekor oyla başkan seçilen Dursun Özbek'in, Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan için düğmeye bastığı öne sürüldü. İspanyol basınından Sport'un haberine göre en büyük hayali İlkay Gündoğan'a G.Saray forması giydirmek olan Özbek, 33 yaşındaki orta sahaya, "Artık çocukluk aşkın Galatasaray için oynama zamanın geldi" şeklinde bir mesaj gönderdi. Özbek'in ilk hedefi nin, Gündoğan transferi olduğu belirtildi.

CASEMIRO VE VARANE DA LİSTEDE

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'a, Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebileceği bir 'Rüya Takım' kurma sözü veren Özbek'in, Sarı-Kırmızılı takım için tek hayali İlkay değil. Tecrübeli başkanın, Manchester United'da savunma iskeletinin önemli yıldızları Casemiro ve Raphael Varane ile de ilgilendiği yazıldı. 31 yaşındaki Fransız başarılı stoper Varane'ın, Ada deviyle olan sözleşmesi Haziran sonunda bitiyor. 32 yaşındaki Sambacı ön libero Casemiro'nun ise Haziran 2026 tarihine kadar mukavelesi sürüyor ve piyasa değeri ise yaklaşık 20 milyon euro civarında...