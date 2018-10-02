Cocu'nun menajeri Rob Janssen İstanbul'a davet edildi

3-0'lık Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçmişti. Sarı-Lacivertliler, Hollandalı teknik adamla ilgili flaş bir karar aldı. Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'nun menajeri Rob Janssen'i İstanbul'a davet ettiği iddia edildi. Hollanda basınında da bu gelişmeyle ilgili bilgiler yer alırken, görüşmenin sözleşmenin feshi için yapılacağı ileri sürüldü. Yönetimin, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinde yer alan ileriye dönük bonuslardan vazgeçmesini isteyeceği ifade edildi. Fenerbahçe'de yıllık 1,9 milyon euro kazanan Cocu'nun gönderilmesi halinde en çok konuşulan konu ödenecek tazminat oldu.

İşte Cocu'nun sözleşmesinin fesih edilmesi halinde yaşanacaklar:

Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alacak.

Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alacak.

Fesih olur ve o sezonda Fenerbahçe şampiyon olursa tüm bonusları alacak.

Fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde bitirirse tüm bonuslarını yine alacak.

(Sabah)