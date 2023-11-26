Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, seri yakalamak adına bu galibiyetin öneli olduğunu söyledi.

"İKİNCİ YARI İYİYDİK"

İkinci yarıda iyi oynadıklarını söyleyen Çalımbay, "Her şeyden önce maçın zor olacağını biliyorduk. Zor oldu zaten. Bizim için önemliydi. Bu dönemde alacağımız tüm galibiyetler çok önemli. Ligde üst sıraları istiyorsak galibiyet serisi yakalamak durumundayız. Gayet iyi gidiyoruz ama maçın ilk yarısı sıkıntılı oldu, çok zorlandık. Ona rağmen maçı kesinlikle bırakmadık. Değişiklikleri yaptık. İkinci yarıda çok iyi oynadık ve galip geldik." dedi.

"STOPER YOK, KANAT YOK..."

Takımda çok fazla eksik olduğunu söyleyen Çalımbay, "Maçla ilgili fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü hakikaten çok fazla eksik oyuncu ile geldik. Mazeret olarak söylemiyorum ama ihtiyaç olan arkadaşlar gerekiyor. Necip'e veya Omar'a bir şey olsa stoper yok, kanat zaten yok. Böyle olunca baskı yapamazsın. Buna rağmen güzel şeyler yaptık. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı iyiydi. Beşiktaş ne kazandı? Oyuncularımız yavaş yavaş öz güvenini kazanıyor, maç kazanıyor. Deplasmanda 5 maç sonra kazandık. Önümüzde zor maçlar var, Ankaragücü ve Fenerbahçe olsun. Bu maçları en iyi şekilde geçmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bugün maçın zor olacağını bildiklerini belirtti.

"SAMSUNSPOR İYİ TOPARLADI"

Samsunspor'un sezon içinde bambaşka bir kimliğe büründüğüne işaret eden Çalımbay, "Sezona biraz kötü başlamıştı ama sonraları gayet iyi şekilde düzelmiş. İlk yarı biz istediğimiz hiçbir şeyi tam yapamadık. Ancak ikinci yarı oyuncu değişikliği ve taktik değişikliğinden sonra iyi oynamaya başladık. Ama çok güzel bir maç oldu. Gerçekten iyi bir lig maçı oldu. Biz de galibiyet için oynadık, Samsun da galibiyet için oynadı. Biz değerlendirdik, pozisyonlarımızı galip geldik." ifadesini kullandı.

"TAKIMA ÖZ GÜVEN GELDİ"

Çalımbay, galibiyetin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Çünkü bizim bir seri yakalamamız lazım, eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak onun için de galibiyet daha önemliydi. Bugün de çok mutluyum, deplasmanda uzun süredir galibiyetimiz yoktu, deplasmanında da galibiyet elde ettik. Yani bunun en büyük faydası da futbolcu arkadaşlarımızın hepsine bir öz güven geldi artık. Herkes daha rahat, daha iyi çalışıyorlar. Kendilerini veriyorlar inşallah bundan sonra da daha iyi olacaktır." şeklinde konuştu.