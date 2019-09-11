‘Çok iyi işler yapacağız’

GALATASARAY’IN yeni transferi Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı kulübün teklifine, ilk duyduğu andan itibaren pozitif yaklaştığını söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, “G.Saray’ın teklifi Haziran başında geldi. Fatih Terim faktörü çok önemliydi. Taraftarlar da aynı şekilde. Onlarla beraber bu formayı giymek, onları mutlu edebilmek duygusu beni çok heyecanlandırdı. İlk duyduğum andan beri pozitiftim” ifadelerine yer verdi. Falcao şöyle konuştu:

ŞAMPİYONLAR LİGİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ

“Avrupa’dan başka ülkelerden, ABD’den de teklifler vardı. Türkiye’den başka teklif yoktu. G.Saray’ı seçmemde en büyük sebeplerden biri Türkiye’nin en iyisi olması ve Avrupa’da söz sahibi olması. Benim için ŞL önemli. Monaco ile yarı final oynadık. GS’nin kadrosu çok iyi. Coşkulu taraftarlar ile Avrupa’da çok iyi işler yapabiliriz. Taraftarların karşılaması inanılmazdı. İstanbul ile ilgili hep olumlu şeyler konuşulmuştu. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi sıcakkanlı. Adaptasyon süreci çok çabuk oldu.”

TERİM İSTERSE OYNAMAYA HAZIRIM

FALCAO, şu an tek düşüncesinin Galatasaray formasını giyerek taraftarları mutlu etmek olduğunu kaydetti. Kolombiyalı forvet, “Taraftarlar transfer sürecinde hep benim yanımdalardı. Galatasaraylı taraftarlar en güzelini hak ediyor. Türk futbolu da daha iyi şeyleri hak ediyor. Çok potansiyelli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Vereceğim destekle önce Galatasaray taraftarını mutlu edeceğim ondan sonra elimden geldiği kadarıyla Türk futbolu için de bir şey yapma şansım olur. Bir haftadır çok iyi antrenmanlar geçirdim. Zaten Monaco’da da yapıyordum. Burada da devam ettim. Son karar Fatih Hoca’nın. Hoca şans verirse tabii ki Kasımpaşa maçında oynayabilirim. Üçlü çektirmem istenirse de seve seve bunu yapacağım” şeklinde konuştu.